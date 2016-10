Von Hermann Neu





Stuttgart - Im Grünen-internen Streit um den Auftritt von Daimler-Chef Dieter Zetsche auf dem Bundesparteitag im November stellt sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hinter Parteichef Cem Özdemir. Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bekräftigen ihr Ziel, eine blaue Plakette für besonders umweltfreundliche Fahrzeuge einzuführen. Die CDU signalisiert Zustimmung, falls Ausnahmen für Handwerker gelten.

Der Ministerpräsident begrüßte gestern in Stuttgart die vom linken Flügel der Grünen kritisierte Einladung an den Daimler-Chef. Wichtig sei, dass sich die Politik „in dieser Umbruchsituation“ des Übergangs von Verbrennungsmotoren auf elektrisch betriebene Fahrzeuge ganz eng mit der Automobilindustrie austausche. Als Fragestellungen nannte Kretschmann, wie lange noch Verbrennungsmotoren optimiert werden sollten und wann der Umstieg auf elektrobetriebene Fahrzeuge erfolgen soll. Dies brauche den Diskurs mit der Automobilindustrie. Daher sei es gut, wenn die Partei Zetsche einlade.

Als zentrales Kriterium für die Elektromobilität nannte der Ministerpräsident, es müsse gewährleistet sein, dass die künftigen Elek­troautos mit Strom aus regenerativen Quellen fahren. Sonst sei die Klimabilanz negativ.

Land plant Leuchtturmprojekte

Bis zum Übergang auf Elektroantriebe sei der Verbrennungsmotor als „Übergangstechnologie“ gefragt, erklärten Kretschmann und Hermann. Das Land werde in dieser Übergangszeit „einige Leuchtturmprojekte generieren müssen“, kündigte der Regierungschef an. Auf ein konkretes Datum für die Elektromobilität will sich Kretschmann aber nicht festlegen. Es gebe dabei zu viele Unwägbarkeiten. Zudem könne die Politik „keinen Crash der Automobilindustrie riskieren“. Ob der Umstieg 2030 oder 2034 erfolgen solle, könne „niemand auch nur annähernd sagen“, erklärte der Ministerpräsident zum seit Tagen schwelenden Streit um mögliche Zielvorgaben. Hermann sprach von einem Innovationsprozess, den es zu gestalten gelte. So seien in China im vergangenen Jahr 300 000 Elektroautos zugelassen worden, in Deutschland aber nur 1000.

Als Bilanz der zweitägigen bundesweiten Konferenz der Verkehrsminister in Stuttgart sieht die Landesregierung wichtige Signale. Die blaue Plakette, mit der besonders umweltfreundliche Fahrzeuge weiterhin in die Stadtzentren fahren dürften, sei ein sehr wirksames Mittel und bleibe auf der Agenda. Bei dem Treffen hatte die Mehrheit der Verkehrsminister die sofortige Einführung der Plakette noch abgelehnt. Baden-Württemberg, Berlin, Bremen und Hessen setzten sich nicht durch. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will eine Verschärfung nur für Busse. Taxis und Behördenfahrzeuge, die immer in den Städten unterwegs sind. Hermann sagte, dies führe nur zur Reduktion der Schadstoffe um zwei Prozent. Mit der blauen Plakette ab 2020 dagegen sei ein Rückgang um 40 Prozent möglich.

Hermann warnt vor Gerichtsurteilen

Laut Hermann sind umfassende Konzepte und ein anderes Mobilitätsverhalten notwendig, um die Belastung der Luft mit Schadstoffen wie Stickoxiden zu senken. Andernfalls würden die Gerichte und die Europäische Kommission schon sehr bald einschneidende Verkehrsbeschränkungen auferlegen. Die Haltung Dobrindts nannte der Minister „einigermaßen durchsichtig“. Der Bundesverkehrsminister setze auf Fahrverbote, die nicht er selbst, sondern die Kommunen durchsetzen müssten.

Kretschmann und Hermann sehen die blaue Plakette für Autos mit der bereits für Neuwagen verbindlichen Euronorm 6 auch „als Zeichen, dass es den sauberen Diesel gibt“. Die Plakette, die weiterhin die Einfahrt in die Zentren ermöglichen soll, sei ein „Technologietreiber“ mit enormer Bedeutung für die Autoindustrie. Pkw, die der früheren Norm Euro 5 genügen, hätten zwar einen geringeren Ausstoß von Partikeln, aber mehr Stickoxide im Abgas, erklärte der Minister. Daher würden „in 80 deutschen Städten die Grenzwerte von 2005 gerissen“. Die schlimmste Entwicklung wäre für Hermann, wenn die blaue Plakette nicht eingeführt wird und die Gerichte Fahrverbote für alle Dieselfahrzeuge - also auch die modernen - verhänge. Laut Hermann ist CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart bei der blauen Plakette nicht abgeneigt. Reinhart teilte mit, für die CDU könne die blaue Plakette ein Instrument sein, um die Luft in Stuttgart zu verbessern. Die CDU werde aber nicht zulassen, dass unverhältnismäßige Belastungen entstehen. „Es muss für den Handwerker aus dem Umland Ausnahmen geben, denn sonst käme die blaue Plakette einem Berufsverbot gleich.“