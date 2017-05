Von Anika von Greve-Dierfeld





Karlsruhe -Eine Gruppe von Vorschulkindern flüstert vor der großen Vitrine. Sie schauen auf das ausgestellte Prunkgewand aus silber-gold-besticktem Brokatsamt. Sie betrachten den antiken Standspiegel daneben - und sie starren auf eine Art Nachttisch, auf dem bis vor etwa zehn Tagen noch ein kostbares Diadem lag. Rahmen aus Gold und Platin, verziert mit 367 Brillanten: Wert 1,2 Millionen Euro, gestohlen aus dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe um den 29. April herum. Täter unbekannt. Am Montag ging das Museum damit an die Öffentlichkeit, seit gestern ist der Andrang entsprechend. „Das ist ein entsetzlicher Verlust“, sagt Susanne Schulenburg, kaufmännische Direktorin des Museums. „Für uns ist das Stück von unschätzbarem Wert.“ Es dürfte nach ihren Worten zu den kostbarsten Stücken des Hauses gehören. Der Gedanke, dass die unbekannten Diebe das Diadem möglicherweise nun in seine Einzelteile zerlegen und einschmelzen beziehungsweise die Steine einzeln verticken, ist für die Kuratoren schrecklich. Vor wenigen Wochen erst verschwand im Berliner Bode-Museum eine riesige Goldmünze im Wert von 3,8 Millionen Euro, fachmännisch von Profis entwendet und mit einer Schubkarre abtransportiert. Die Täter auch hier: unbekannt.

„Hundertprozentigen Schutz gibt es nicht“, sagt Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes und Direktor des nun bestohlenen Badischen Landesmuseums. „Solche Fälle sind selten und sehr ungewöhnlich - aber sie werden immer wieder passieren.“ Prinzipiell seien die Sicherungssysteme der Museen aber hinreichend. Statistiken zur Zahl von Kunstdiebstählen gebe es nicht.

Die Vorkehrungen des Landesmuseums gegen Raub entsprächen internationalen Standards, fügt Schulenburg hinzu. Darunter sei allgemein eine 24-Stunden-Überwachung des Hauses zu verstehen sowie technische Systeme - das können Alarmanlagen sein, Lichtschranken, Schließsysteme. Details nennt sie naturgemäß nicht.

Auch zum Sicherheitspersonal oder zu dem Budgetposten, den Alarmsysteme jährlich prozentual ausmachen, gibt es keine belastbaren Zahlen. „Das hängt ohnehin immer von den Räumlichkeiten ab, von der Größe der Museen und natürlich von den Objekten selbst“, sagt Köhne. Fest steht nach Worten von Axel Burkarth, dem Leiter der baden-württembergischen Landesstelle für Museumsbetreuung: „Wer seine Kunstwerke versichern will, muss sie natürlich entsprechend anerkannter Standards sichern.“

„Diese Diebstähle sind kein Massendelikt“, sagt Horst Haug, Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) in Stuttgart. Seine Behörde verfügt über einen „Arbeitsbereich Kunst- und Kulturgutkriminalität“. Mit Blick auf das verschwundene Dia­dem seien bislang Hinweise im einstelligen Bereich eingegangen. „Wir haben berechtigte Hoffnung, das Stück wiederzubekommen“, sagt er aber. Mehr verrät er nicht, und auch Staatsanwalt Tobias Wagner hüllt sich in Schweigen. Nur soviel ist klar: Die Vitrine wurde nicht zerschlagen; ihr ist nichts anzusehen.