Stuttgart - „Du Schlappschwanz, du bekommst doch nichts auf die Reihe“, „Dein Penis ist zu klein und dein Bauch zu dick“ - diese und ähnliche Beleidigungen und Demütigungen muss sich der heute 50 Jahre alte IT-Experte Erik F. (Name geändert) jahrelang von seiner Ehefrau gefallen lassen. Auch Schläge auf den Kopf, Tritte gegen das Geschlechtsteil und den Magen sind fast an der Tagesordnung. „Meine Ex-Frau hat mir ständig Tiefschläge verpasst, unser Sohn musste alles miterleben.“ Sein Weg aus der zerstörerischen Ehe sei ein langer gewesen. Immerzu habe er Angst gehabt, dass er sein Kind nie wieder sieht.

Erik lernt seine Frau im Urlaub kennen. Sie zieht aus Südamerika zu ihm, bald schon kommt das gemeinsame Kind auf die Welt. Und die Frau verändert sich, es gibt finanzielle Probleme. Im dritten Ehejahr droht sie ihm: „Ich nehme dir das Kind weg.“ Von da an geht es immer weiter bergab. Sexuelle Verweigerung, Beleidigungen, Demütigungen vor dem Kind („Papa ist nicht intelligent“, „Papa hat keine Haare“, „Papa hat einen fetten Bauch“, „Wir suchen uns einen neuen Papa“). Schließlich macht die Südamerikanerin ihrem Mann ein Angebot: „Sie hat mir vorgeschlagen, mit den Erniedrigungen aufzuhören, wenn ich unterschreibe, dass sie mit dem Kind nach Südamerika darf.“ Das kam für Erik F. jedoch nicht in Frage. Er suchte Hilfe im Internet und landete in der Fachberatungsstelle Gewaltprävention.

Fälle häufen sich

Weil sich solche Fälle häufen, reifte die Idee - ähnlich der Frauenhäuser - Männern einen Schutzraum zu bieten. Doch mehr als eineinhalb Jahre nach der Vorstellung des Pilotprojekts „Gewaltschutz für Männer“ ist es wegen des sehr knappen Angebots an Wohnungen und Häusern noch nicht gelungen, geeignete Wohnungen zu finden für Männer, die von ihren Frauen geschlagen oder psychisch gepeinigt werden.

Der Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt (STOP) stehen laut Jürgen Waldmann von der Fachberatungsstelle Gewaltprävention 400 000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Bundesweit gebe es kaum Männerhäuser, dagegen Hunderte Frauenhäuser. Am Stuttgarter Pilotprojekt neu ist, dass die Betroffenen nicht von Ehrenamtlichen, sondern von einem festen Beraterteam betreut werden. Geplant ist eine zeitnahe Beratung und Unterstützung. Die Nachfrage sei groß.

Die wenigsten Männer erstatten laut Waldmann Anzeige, weil sie häufig die Erfahrung machen, nicht ernst genommen zu werden. Das Thema häusliche Frauengewalt werde noch immer tabuisiert. Diese Tatsache passe zunächst nicht in das vorherrschende Rollenbild des Mannes. „Männer zeigen Frauen nicht an. Männer zeigen keine Schwäche. Männer halten so etwas aus. Wenn ich mich oute, hält man mich für unmännlich. Das wirst du doch selbst regeln können, du Weichei“ - Sätze, die schon viele betroffene Männer gehört haben, sagt Waldmann.

Manchmal Qualen über Jahre

Männer erlebten diese Situation als eine noch größere Belastung als Frauen, sagt Waldmann. Auf der Suche nach Hilfe und einem Ausweg sind Männer in solchen Situationen doppelt betroffen. „Zum einen wegen der Gewalterfahrung an sich und zum anderen durch die gesellschaftliche Stigmatisierung. „Manchmal gehen die Qualen über Jahrzehnte. Wir zeigen ihnen aber, wie sie handeln, ohne selbst Täter zu werden.“

Dies sei auch wegen der Kinder wichtig. Und: „Je mehr Männer sich outen würden, desto mehr Männer würden sich outen.“ Es gebe Untersuchungen, dass Männer genauso oft Opfer werden wie Frauen.

Eine Statistik des Jugendamtes Stuttgart weist für das Jahr 2014 insgesamt 383 Frauen und 37 Männer als Opfer von häuslicher Gewalt aus. Das sind rund zehn Prozent. „Wir gehen von einer Dunkelziffer von bis zu 30 Prozent aus“, sagte Ursula Matschke von der Stuttgarter Stabsstelle für Chancengleichheit.

Diese Zahlen ließen sich bundesweit übertragen. „Wir wollen dahin kommen, dass sich Männer melden, denn so ein häusliches Klima tut auch den Kindern nicht gut“, sagt Matschke. Das bestätigt auch Erik F., inzwischen von seiner Frau geschieden. „Mit meiner Frau habe ich eine Übereinkunft für die Betreuung des Sohnes gefunden. Für ihn suche ich aber eine psychologische Betreuung, denn er hat nichts vergessen.“