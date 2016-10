In die Politik gegangen, um die Welt zu retten: Boris Palmer bezeichnet sich selbst als „Grünen durch und durch“. Für manchen in seiner Partei ist er allerdings ein rotes Tuch.

In die Politik gegangen, um die Welt zu retten: Boris Palmer bezeichnet sich selbst als „Grünen durch und durch“. Für manchen in seiner Partei ist er allerdings ein rotes Tuch. Foto: Kaier

Herr Palmer, würden Sie von sich sagen, dass Sie anstrengend sind?

Palmer: Schon. Hin und wieder.

Anzeige

Grünen-Politiker, auch aus dem Südwesten, reagieren genervt, wenn von Ihnen die Rede ist. Sie werfen Ihnen vor, sich auf Kosten der Partei zu profilieren.

Palmer: Das ist falsch. Ich mache mir meine eigenen Gedanken. Bei der Flüchtlingsthematik waren das in den vergangenen anderthalb Jahren häufig nicht die der Mehrheit meiner Partei. Aber ich finde, die Grünen leben vom politischen Streit, vom Diskurs. Es sind ja keine Farbbeutel geflogen wie einst bei Joschka Fischer, sondern es gab Meinungsverschiedenheiten. Das muss eine Partei aushalten.

Vor allem Ihr umstrittenes „Spiegel“-Interview im Februar hat Wellen geschlagen. Darin forderten Sie eine Abschottung Europas und wandten sich gegen eine idealistisch geprägte „Pippi-Langstrumpf- und Ponyhof-Politik“. Was wollten Sie damit erreichen?

Palmer: Damals hatten wir in den Kommunen chaotische Zustände. Jeden Tag kamen Busse mit neuen Flüchtlingen. Wir mussten sie in Turnhallen unterbringen, immer mehr. Mir war klar, dass wir das auf Dauer nicht durchstehen können und eine europäische Grenzsicherung brauchen. Die war in Deutschland hoch umstritten. In meiner Partei haben sogar viele gesagt, das sei grundgesetzwidrig und komme auch aus humanitären Gründen nicht in Frage. Auch die Kanzlerin hat damals gesagt, sie könne nichts tun, die Flüchtlinge würden eben kommen. Ich fand, dass ich als Verantwortlicher einer Kommune die Pflicht habe, auf die gravierenden Folgen einer solchen Politik für unseren Staat und unsere Gesellschaft hinzuweisen.

Fühlen Sie sich bestätigt?

Palmer: Was ich gefordert habe, ist heute Realität. Wir haben wieder eine funktionierende EU-Außengrenze, an der kontrolliert wird, wie viele Menschen nach Europa kommen. Anders kann ein Staatswesen nicht funktionieren.

Warum tun sich viele bei den Grünen so schwer, gesicherte Außengrenzen und eine kontrollierte Zuwanderung für etwas Selbstverständliches zu halten?

Palmer: Das war es, was mich so angestrengt hat: dass eine normale Position so unter Beschuss gerät. Ich habe zwei Erklärungen dafür. Die erste: Für viele war das eine historische Situation, in der Deutschland auf der guten Seite der Geschichte stand, nachdem wir so viel Unheil über die Welt gebracht hatten. Das wollte man sich nicht madig machen lassen. Die zweite Erklärung: Durch das Erstarken der AfD bekamen viele den Eindruck, dass man durchs Reden über diese Themen den Rechtspopulisten in die Karten spielt. Deswegen war die Reaktion auf meine eigentlich normalen Äußerungen so harsch.

Glauben Sie, die Tabuisierung solcher Positionen trägt zu den Wahlerfolgen der AfD bei?

Palmer: Von nichts profitiert die AfD mehr, als wenn die etablierten Parteien Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, nicht besprechen, weil sie glauben, dass die das nicht verstehen oder verarbeiten könnten. Aber die Leute können das. Man muss einfach offen mit ihnen reden.

Was hätte bei der Zuwanderung anders laufen müssen?

Palmer: Ich habe lange nicht verstanden, was die Kanzlerin da tut. Vor allem, weil sie ihr Handeln moralisch begründet hat. Wenn das eine nicht beschränkbare Aufgabe für Deutschland wäre, hätte das zur Folge, dass sich an einer ungebremsten und unkontrollierten Zuwanderung so lange nichts ändert, wie die Situation in den Herkunftsländern anhält. Das Elend in Syrien ist ja nicht besser geworden. Das hat viele Menschen bei uns verunsichert und auch Wohlmeinende in eine ablehnende Haltung gegenüber dieser Flüchtlingspolitik getrieben. Heute bin ich der Meinung, dass das Handeln der Kanzlerin gar nicht moralisch begründet war. Sonst hätte sie den Pakt mit der Türkei nicht schließen können. Den drei oder vier Monate währenden Kontrollverlust sehe ich nun eher als Folge eines Management-Versagens. Man war schlicht überfordert damit, dass täglich zehntausend Menschen ins Land kamen. Ich will das nicht verdammen, aber das Management war schlecht.

Moralisieren die Grünen zu viel?

Palmer: Auf die Moral kann die Partei nicht verzichten. Ich bin selbst so ein Moralist, der in die Politik gegangen ist, um die Welt zu retten und die Menschheit vor der Selbstzerstörung durch Plünderung der Ressourcen unseres Planeten zu bewahren. Wir Grünen sind eine hochmoralische Partei. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, sondern müssen die Moral mit einer Verantwortungsethik verbinden, die in der Wirklichkeit auch trägt. Ich finde, da sind die Grünen in Baden-Württemberg auf einem hervorragenden Weg.

Woher kommt Ihre Lust, gegen den Strom zu schwimmen?

Palmer: Wenn der eigene Vater für die Meinungsfreiheit ins Gefängnis gegangen ist, dann hält man es auch aus, wenn einem jemand sagt: Halt’s Maul oder geh zur AfD! Ich ärgere mich zwar darüber, aber den Mund lasse ich mir nicht verbieten. Dann sage ich erst recht, was ich für richtig halte.

Eine Parteikollegin nannte Ihre Äußerungen einen „verzweifelten Schrei nach Aufmerksamkeit“.

Palmer: Sie hat recht. Aber dabei ging es nicht um mich, sondern um die Sorgen der Kommunen, die es damals gab. Mein Eindruck war, diese Sorgen werden in der Berliner Politik nicht ernst genommen. Wenn man es selbst nicht schafft, die Flüchtlinge zu registrieren und ihre Asylanträge entgegenzunehmen, und den Kommunen dann zuruft: Jetzt macht mal, wir schaffen das schon – das macht einen hilflos. Dann ist es meine Pflicht zu sagen: Leute, hier läuft etwas schief.

Brauchen Sie die öffentliche Aufmerksamkeit, um Ihre weitere Karriere zu forcieren?

Palmer: Wenn ich die Zeitungsberichte richtig verstehe, meinen die meisten Journalisten, dass ich mit den Äußerungen meiner Karriere eher schade. Ob das so ist, weiß ich nicht. Es ist mir egal. Das Flüchtlingsthema hat mich so bewegt, dass ich nicht schweigen konnte. Ich wollte, dass wir helfen, aber bitte organisiert und mit unseren europäischen Partnern.

Sie sind seit zehn Jahren Oberbürgermeister von Tübingen. Reizt Sie nicht die große Bühne in Berlin?

Palmer: Oberbürgermeister in Tübingen zu sein, das ist eine der schönsten Aufgaben, die die Politik zu bieten hat. Aber wenn man schon mit 34 in so ein Amt kommt, stellt man sich die Frage, ob man das bis zum Rentenalter machen will. Ich bin Realist und glaube, dass noch etwas anderes kommt in meinem Leben. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was und wann.

Vor einigen Jahren galten Sie als kommender Mann bei den Grünen. Inzwischen heißt es, Sie hätten es sich mit Ihrer Partei verscherzt.

Palmer: Ganz bestimmt habe ich viele verärgert. Aber ich bin und bleibe durch und durch ein Grüner. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber was uns eint, ist viel mehr.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird inzwischen bundesweit als Galionsfigur eines eher bürgerlichen Flügels der Grünen wahrgenommen. Kretschmann statt Trittin, ist das der künftige Kurs Ihrer Partei?

Palmer: Ich hoffe das, ja. Im Südwesten ist es ja schon so. In der Bundespartei wird die Ausrichtung seit Jahren diskutiert und ist noch nicht entschieden. Ich bin gespannt, wie die Urwahl der Spitzenkandidaten ausgeht und wie das Wahlprogramm bei den Bundestagswahlen im nächsten Jahr ausfällt. Ich sehe nicht, dass die Partei sich nach links bewegt, im Gegenteil. Inzwischen herrscht weitgehend Konsens darin, dass wir unsere eigenen Themen wie Umweltschutz, Energiewende und Gleichstellung der Geschlechter betonen und nicht als Steuererhöhungspartei in den Wahlkampf ziehen sollten. Vor vier Jahren war das noch anders.

Konsens? Die Grünen diskutieren gerade intensiv über die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer.

Palmer: Eigentlich will ich dazu gar nichts sagen, weil das die Aufmerksamkeit aufs falsche Thema lenkt. Die Vermögenssteuer wird ohnehin keine Mehrheit im Bundesrat haben. Kretschmann hat klar gesagt, dass er unseren Mittelstand schützen will und nicht zustimmen wird. Wir sollten eher darüber reden, dass die Bundesregierung die Energiewende schreddert. In nur vier Jahren ist der Zubau erneuerbarer Energien um 60 Prozent eingebrochen. Das ist ein Desaster und ein dramatischer Widerspruch zu den Klimazielen von Paris.

Wie beurteilen Sie die ersten Monate der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg?

Palmer: Ein Urteil steht mir nicht zu. Wer Zeitung liest, weiß, dass es Streitigkeiten gibt. Der Windkraft-Brief des Forstministers Peter Hauk, der Konflikt um Lehrerstellen – eine gut harmonierende Koalition trägt solche Dinge nicht öffentlich aus. Ich würde sagen, da ist Luft nach oben.

Das Interview führte Gerd Schneider.

Vater und Sohn

Boris Palmer, 44 Jahre alt, ist seit 2007 Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Sein Landtagsmandat legte der ebenso streitbare wie streitlustige Grünen-Politiker nach der OB-Wahl nieder. 2004 war er als Kandidat bei den Wahlen zum Stuttgarter Oberbürgermeister im ersten Wahlgang gescheitert. Palmer wuchs im Remstal auf und absolvierte das Lehramtsstudium in Mathematik und Geschichte.

Sein Vater Helmut Palmer, gestorben im Dezember 2004, genoss einen legendären Ruf. Der Obstbaum-Experte und Bürgerrechtler war weithin als „Remstal-Rebell“ bekannt. Er trat bei zahllosen Bürgermeister-, Landtags- und Bundestagswahlen in Baden-Württemberg an. Zeit seines Lebens setzte sich Palmer gegen Bevormundung durch den Staat, Behördenwillkür und Antisemitismus zur Wehr.