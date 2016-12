Von Lena Müssigmann





Braunsbach - In seinem Gasthof „Löwen“ in der Gemeinde Braunsbach schaut Thomas Philipp-Hopf mit einer Mischung aus Trauer und Glück, Wut und Hoffnung auf das Jahr zurück. Die Gerölllawine, die am 29. Mai über den Ort in Baden-Württemberg hereinbrach, zerstörte binnen weniger Minuten die mit seiner Frau Heike Philipp aufgebaute Existenz. Nach wochenlangem Schlammschaufeln im Frühsommer kann er nun in der sanierten, aber noch leeren Gaststube stehen. Das Paar hat geheiratet und einen Sohn bekommen. „Das Jahr geht mit einem persönlichen Highlight zu Ende“, sagt der Vater. „Der Nachwuchs bereichert alles.“ Braunsbach, 900 Einwohner, nach diesem Jahr in ganz Deutschland bekannt. Eine Lawine aus Wasser, Schlamm und Geröll richtet einen Millionenschaden an. Die Menschen stehen unter Schock. Aber wie schließen sie an diesem Ort ein Jahr ab, das eine Katastrophe gebracht und den Alltag aus den Angeln gehoben hat?

Im Mai öffnet der „Löwen“ wieder

Thomas Philipp-Hopf feiert „ganz entspannt mit Freunden“ und geht hoffnungsfroh ins neue Jahr. Im Mai will er mit seiner Frau den „Löwen“ wiedereröffnen. Dass er zum Jahreswechsel noch nicht am Herd steht und wie früher für bis zu 100 Gäste ein Silvesteressen kocht, stört ihn nicht. Mit seiner Frau will er die Zeit mit dem Baby genießen. Kürzlich hat er einen privaten Film über die Flut gesehen: „Es ist so krass, was passiert ist, ich kann es immer noch nicht glauben.“ Dass das Leben in ­Braunsbach weiter geht, sehen viele als Glück. „Ich bin schon ausgepowert, das muss ich eingestehen“, sagt Bürgermeister Frank Harsch. „Silvester wird bei mir persönlich keine große Party.“ Er will den Gottesdienst besuchen und im Anschluss mit seiner Frau und Freunden feiern. „Ich hätte mir nicht träumen lassen, was 2016 alles passiert ist“, sagt Harsch. Auch 2017 werde für Braunsbach kein gewöhnliches Jahr. Die Sanierung von Straßen und die ­Baustellen im Ort würden Frust aufkommen lassen, befürchtet er. „Aber es gibt keine Alternative.“ Den Willen zum Wiederaufbau bei den Braunsbachern bewundere er.

Die Angst bleibt

Für die Inhaberin des Braunsbacher Blumenladens, Anita Mögerle, ist mit der Wiedereröffnung ihres Geschäfts im November ihr altes Leben zurückgekehrt. „Das Jahr 2016 hat für mich Ende Mai aufgehört und im November wieder angefangen. Dazwischen war alles tot“, sagt sie. Glücksklee hat sie dieses Jahr wegen eines Brandes bei einem Hersteller-Betrieb in Holland nicht im Angebot. Ein schlechtes Omen? Nein, sagt Mögerle. Glücksklee brauche es nicht. „Die Braunsbacher sind positiv drauf.“ Die nächsten Neueröffnungen stünden für 2017 in Aussicht: Der Lebensmittelladen, der Gasthof „Löwen“. Das mache Hoffnung. Silvester will sie still feiern.

Touristik-Unternehmer Stefan Thaidigsmann war nach dem Wiederaufbau und dem Ende einer schwierigen Kanu-Saison Ende dieses Jahres acht Wochen lang einfach platt, wie er erzählt. Die Ereignisse 2016 haben für ihn die Grenzen des Vorstellbaren überschritten. Erst die verheerende Flut, dann die überwältigende Hilfsbereitschaft aus ganz Deutschland. „Dass da so viel kommt, hätte ich nie gedacht“, sagt er. Für 2017 wünscht sich Thaidigsmann Normalität. Auf Zukunftsorakel wie Bleigießen verzichtet er bei der Silvesterfeier mit seiner Familie. „Ich lass mich überraschen. Es ist alles möglich. Die Katastrophe kann jederzeit wieder passieren“, sagt er.

Das Unwetter und die Folgen

Das Unwetter: Sturmtief „Elvira“ hat am 29. Mai mit schweren Regenfällen zwei Bäche in Braunsbach in einen reißenden Strom verwandelt. Baumstämme wurden durch die Straßen gespült, Autos an Hauswände gedrückt oder von Schlamm und Geröll verschüttet.

Die Folgen: Straßen im Ort waren unpassierbar, der Asphalt unter dem Geröll weggespült. Viele Gebäude waren durch die Flut unbewohnbar. Bis zu 15 Häuser waren einsturzgefährdet. Experten hatten die Schäden auf 100 Millionen Euro beziffert.

Die Hilfe: Unmittelbar nach der Flut kamen täglich ehrenamtliche Helfer nach Braunsbach, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Das Land Baden-Württemberg zahlte als Soforthilfe pro Person bis zu 500 Euro aus. Das Land hat kurz nach dem Unwetter ein Hilfspaket von 10,6 Millionen Euro für Braunsbach geschnürt. Außerdem fließen zwei Millionen Euro über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum nach Braunsbauch. Weitere drei Millionen Euro kann die Kommune über ein Programm zur Städtebauförderung abrufen.