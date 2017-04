Karlsruhe/Berlin - Am 7. April 1977 wurde Generalbundesanwalt Siegfried Buback von der RAF in Karlsruhe ermordet. 40 Jahre später ist das Verbrechen noch immer nicht aufgeklärt. Bubacks Sohn, der Göttinger Chemie-Professor Michael Buback, erhebt schwere Vorwürfe gegen Justiz und Politik.

Anzeige

Welche Fehler sind in dem Verfahren begangen worden?

Buback: Es ist eine längere Liste. So wurden nach der Tat die zahlreichen Autos über die Tatortkreuzung gewinkt, ohne die Personalien der Insassen, also von ­Augenzeugen, aufzunehmen und die Kennzeichen zu registrieren. Die einzige von der Polizei neben dem direkten Weg vom Abstellort des Tatmotorrads zum Fluchtwagen gesicherte Schuhspur der Größe „40“, die ungewöhn­lich für einen größeren Mann ist, wurde nicht mit dem Sportschuh der Größe „40“ verglichen, den Verena Becker bei ihrer Verhaftung einen Monat später trug. Dabei führten sie und Günter Sonnenberg die Karlsruher Tatwaffe mit sich sowie einen Suzuki-Schraubendreher, wie er als einziges Werkzeug im Bordset des Tatmotorrads fehlte. Der Fluchtwagen der Attentäter ist spurlos verschwunden. Darin hätten sich beweiskräftige DNA-Spuren finden lassen. Aussagen vom Tattag, die auf eine Frau auf dem Tatmotorrad hinwiesen, verschwan­den oder wurden nicht beachtet.

Sie vermuten, dass die wahren Täter bis heute nicht zur ­Rechenschaft gezogen worden sind, halten Vere­na Becker für die Todesschützin und werfen dem Staat vor, eine schützende Hand über sie gehalten zu haben. Haben Sie Beweise?

Buback: Es geht nicht um meine Vermutungen. Die Bundesanwaltschaft hat Verena Becker 2010 angeklagt, gemeinschaftlich mit anderen handelnd „am 7. April 1977 in Karlsruhe aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch drei Menschen getötet zu haben“. Auch hat Christian Klar, der es wissen muss, drei Personen unabhängig voneinander anvertraut, dass Verena Becker in Karlsruhe geschossen habe. Zwei dieser Zeugen haben im Prozess ausgesagt. Ein weiterer Zeuge, der wegen Unterstützung der RAF verurteilt worden war, sagte einem befreundeten Professor, er habe von Verena Becker erfahren, dass sie Buback erschossen habe. Und es gibt die übereinstimmenden Aussagen der vielen Augenzeugen, die überzeugt sind, dass eine Frau hinten auf dem Motorrad gesessen hat. Sie wurden nicht zu Gegenüberstellungen mit Verena Becker oder als Zeugen in die damaligen Prozesse zum Karlsruher Attentat geladen.

Hatten die Ermittler den Fall zu früh zu den Akten gelegt?

Buback: Das scheint so zu sein. Es ist schwer nachvollziehbar, dass die Bundesanwaltschaft Günter Sonnenberg wegen versuchten Mordes bei seiner Festnahme in Singen anklagte, aber nicht wegen des mehrfachen vollendeten Mordes in Karlsruhe, obwohl ihn die Ermittler für einen Mittäter hielten und halten. Auch verwundert die 1980 verfügte Einstellung des Verfahrens gegen Verena Becker wegen Mittä­terschaft in Karlsruhe angesichts der 2010 gegen sie erfolgten Anklage. Die belastenden Gesichtspunkte waren lange bekannt oder hätten früher ermittelt werden können. Stefan Wisniewski wurde dem Generalbundesanwalt vom Verfassungsschutz als Karlsruher Mittäter genannt, aber der nahm daraufhin kein Ermittlungsverfahren gegen Wisniewski auf. Akten wurden teils sogar endgültig weggelegt: Auf Weisung des ­Generalbundesanwalts wurden im Bundeskriminalamt die Spurenakten zum Buback-Komplex in den 1990er-Jahren vernichtet, obwohl die Tat nicht geklärt und gegen Wisniewski noch nicht ermittelt worden war.

Bei so vielen Unstimmigkeiten, Schlampereien und Versäumnissen muss man schon von einem Justizskandal sprechen, oder?

Buback: Es fällt auf, dass sich die Mängel geradezu systematisch jeweils in dieselbe Richtung begünsti­gend auswirken. Nach meinem Eindruck bedeutet die damalige Kooperation des Verfassungsschutzes mit einer in das Karlsruher Attentat involvierten Terroristin eine schwere Hypothek für die Klärung dieses Verbrechens. Hinzu kommt, dass es zumindest ein Fehlurteil gab, gegen Knut Folkerts, der als Karlsruher Mittäter zu Lebenslänglich verurteilt wurde.

Welche Rolle hatten Ihrer Meinung nach damals die Geheimdienste?

Buback: Es steht fest, dass Verena Becker geheime Informantin des Verfassungsschutzes war. Sie hat das selbst eingeräumt. Da Geheimdienste ihren Informanten Schutzzusagen geben können, indem sie in Staatsschutzangelegenheiten die Staatsanwaltschaft und damit die Polizei zum Innehalten bei den Ermittlungen bewegen, könnte diese geheime Kooperation viele der ansonsten unverständlichen Mängel erklären. Im Stuttgarter Prozess wurde eine Frau von staatlicher Seite angeklagt, die vermutlich aufgrund ihrer Geheimdienstkooperation gleichzeitig mit schützenden Zusagen von staatlicher Stelle ausgestattet war. Solche absurden Situationen bieten keine guten Perspektiven für eine Klärung.

Der heutige Generalbundesanwalt Peter Frank versichert, seine Behörde habe nichts unversucht gelassen, um den Fall aufzuklären. Es gebe keine Hinweise auf manipulierte Ermittlungen. Ist es jetzt Zeit für einen Schlussstrich, auch für Sie persönlich?

Buback: Es ist sehr verständlich und fürsorglich, dass sich der Generalbundesanwalt vor die ehemaligen Beamten seiner Behörde stellt. Die Verfahren zum Karlsruher Attentat waren allerdings längst abgeschlossen, als er sein Amt übernahm. Als Nebenkläger haben wir vergeblich beantragt, dass die Staatsanwälte, die bereits 1977 in der Bundes­anwaltschaft und mit dem Attentat befasst waren, als Zeugen in die Stuttgarter Verhandlung geladen werden. Ein Schlussstrich könnte auch von der Behörde gezogen werden, indem sie einräumt, dass die drei Personen, die als Mittäter beim Karlsruher Attentat zu ­Lebenslänglich verurteilt wurden, nicht am Tatort waren, wie es sich inzwischen ergeben hat. Es stellt sich die weitere Frage, weshalb es der Bundesanwaltschaft nicht gelungen ist, die unmittelbaren Täter anzuklagen und das Gericht von deren Schuld zu überzeugen, wenn ihr dies bei drei Personen gelungen ist, die nicht unmittelbar tatbeteiligt waren. Klärendes hierzu könnte durchaus zu einem Schlussstrich führen.

Auch zum 40. Jahrestag des sogenannten Deutschen Herbstes, der Zeit des RAF-Terrors, stehen vor allem die Täter im Mittelpunkt. Einige sind heute begnadigt und auf freiem Fuß. Geraten die Opfer nicht in den Hintergrund und in Vergessenheit?

Buback: Die Täter sind nun einmal interessanter als die Opfer und sehr viel interessanter als deren Angehörige. Wer weiß noch, mit welchem Einsatz mein Vater für Recht und Gerechtigkeit gerungen hat? Und wer erinnert sich noch an Wolfgang Göbel und Georg Wurster, die beiden mutigen Männer, die mit meinem Vater ermordet wurden? Als Nebenkläger wurden wir sogar massiv angegriffen, auch von der Bundesanwaltschaft. Dabei wollen wir doch nur wissen, wer die unmittelbaren Täter waren und warum sie für dieses Verbrechen nicht verurteilt wurden. Diese Frage, die auch für die Öffentlichkeit bedeutsam sein sollte, konnte von der Justiz im Jahre 2012 nicht beantwortet werden, und dies wird nun leider für alle Zeit gelten.

Das Interview führte Andreas Herholz von unserer Berliner Redaktion.