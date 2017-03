Stuttgart (dpa/lsw) - Von jeder Haltestelle im Land zu jeder anderen mit nur einem Ticket fahren zu können - diese Möglichkeit wird wohl noch einige Jahre dauern. 2021 sei das Ziel, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Dann sollen die Fahrgäste landesweit durchgängige Fahrkarten über die Grenzen der Verkehrsverbünde hinweg vom Start bis zum Ziel lösen können. Heute können es gerne mal drei sein, wenn es unglücklich liegt. Ein Busticket zum Start, dann ein Bahnticket und am Ende nochmal ein anderes für die Fahrt bis zum Ziel - derart kompliziert soll die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann nicht mehr sein.

Anzeige

Der Umstieg vom Auto auf umwelt- und klimaschonende Verkehrsmittel solle attraktiver werden, sagte Minister Winfried Hermann (Grüne). Für „ein Land, eine Fahrt, ein Ticket“ soll im Dezember 2018 im öffentlichen Verkehr der Verbünde übergreifende Baden-Württemberg-Tarif eingeführt werden. Dann soll der Bahnfahrschein zumindest auch den Anschluss vor Ort etwa mit dem Bus oder der Stadtbahn einschließen - ohne dass ein weiteres Ticket gezogen werden muss. Bereits Anfang 2018 wird dafür eine eigenständige Gesellschaft gegründet.