Freiburg - Der Politologe Michael Wehner hält den Ausschluss der Medien vom AfD-Landesparteitag an diesem Wochenende in Kehl für einen schweren Fehler der Partei. Zugleich warnt der Leiter der Freiburger Dependance der Landeszentrale für politische Bildung davor, jedes Bemühen, Stimmungen der Bevölkerung aufzunehmen, als Populismus zu geißeln.

Sie beschreiben Populismus in einem Thesenpapier als „schillernden Begriff“ und warnen davor, ihn mit einem negativen Etikett zu versehen. Warum?

Wehner: Weil es in der Natur der Sache liegt, dass Volksparteien, wenn sie sich nicht völlig von ihren Wählern entfremden wollen, populäre Stimmungen in der Bevölkerung aufgreifen müssen. Das heißt nicht, ihnen nachgeben zu müssen. Aber es heißt, zumindest darauf zu achten, wie Ansichten und Meinungen im Volk sind.

Liegt da nicht eine Verwechslung zwischen populär und populistisch vor?

Wehner: Beim Wort populistisch schwingt tatsächlich eher mit, dem Volksgefühl opportunistisch nachzugehen. Aber der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mal ein schönes Bonmot von sich geben: Wenn Populismus als das Aufnehmen von Erwartungen und Sorgen im Volk verstanden werde, dann halte er ihn nicht für einen Vorwurf.

Sind populistische Positionen per se eine unzulässige Vereinfachung komplexer Zusammenhänge?

Wehner: Politiker, Journalisten und die politische Bildung sind gezwungen, Sachverhalte zu vereinfachen, um überhaupt verstanden zu werden. Ein Erklärungsmotiv des heutigen Populismus ist ja, dass die Welt so komplex geworden ist, dass viele Menschen sie nicht mehr verstehen. Nur die einfachen Botschaften dringen durch. Mit allen Vor- und Nachteilen.

Ist der monatelange Unionsstreit über eine Obergrenze für den Flüchtlingszuzug symptomatisch dafür, wie hinter einem plakativen Begriff die Debatte über die Folgen eines solchen Vorgehens verschwindet?

Wehner: An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Vereinfachung zwar verstanden wird, aber die Rechtslage nicht wiedergibt. Denn das Recht auf Asyl ist eben ein Individualrecht. Niemand kann einfach sagen: So viele Menschen dürfen rein und dann ist Schluss. Asylanträge müssen individuell geprüft und beantwortet werden.

Der Sieg von Trump in den USA hat bei Rechtspopulisten in Europa Euphorie ausgelöst. In Österreich, Frankreich und Deutschland stehen in den kommenden Monaten wichtige Wahlen an. Was erwarten Sie?

Wehner: Winfried Kretschmann hat beim Grünen-Bundesparteitag von einem „Virus des Rechtspopulismus“ gesprochen, der viele Staaten infiziert. Und im Moment sieht es tatsächlich danach aus, dass viele Menschen sich eher nach so etwas Seltsamen sehnen wie einer weiteren Rückkehr in den Nationalstaat. Aber die Ausgänge der kommenden Wahlen hängen wohl weniger von Trump ab als von der politischen Situation in Europa selbst: von dem was sich an den Grenzen, in der Volkswirtschaft und in der EU an Problemlagen aufhäuft und wie die Menschen und die verantwortlichen Politiker darauf reagieren.

Populisten nutzen Soziale Netzwerke gezielt und finden dort großen Widerhall. Haben die Parteien es versäumt, dieses Feld stärker zu beackern?

Wehner: Da gibt es sicher Nachholbedarf bei den etablierten Parteien: Die AfD hat doppelt so viele Follower wie CDU und SPD zusammen. Auch die Twitter-Begeisterung, die Donald Trump ausgelöst hat, zeigt, dass es Populisten schneller und besser gelingt, in den Sozialen Netzwerken präsent zu sein. Dennoch ist das nur ein Aspekt des Gesamtphänomens Populismus.

Die Sozialen Netzwerke werden auch genutzt, um Verschwörungstheorien zu verbreiten. Das erscheint paradox: Gerade das Internet ermöglicht es jedem einzelnen, sich einfacher als je zuvor individuell zu informieren und Behauptetes zu überprüfen. Wie passt das zusammen?

Wehner: Das ist das große Geheimnis des Erfolgs von Donald Trump. Er hat während des Wahlkampfs so viele Lügen verbreitet, aber es hat ihm überhaupt nicht geschadet. Das liegt daran, dass die Sehnsucht nach klaren und einfachen, möglicherweise aber eben auch falschen Botschaften bei vielen Menschen vorhanden ist. Die sagen: politische Korrektheit hin, Faktenüberprüfung her - endlich spricht mal jemand aus, was tabuisiert wurde, was mitunter gar nicht der Wirklichkeit entspricht, was aber gefühlt wird. Wenn in den Vereinigten Staaten 72 Prozent der republikanischen Anhänger davon ausgehen, dass die Wahlmanipulationen, die Trump vor der Wahl propagiert hat, Wirklichkeit sind, veranschaulicht das die Entfernung von jeglicher Realität.

Nicht nur Lügen, sondern auch handfeste Skandale, die nach bisherigen Maßstäben das sichere politische Aus für die Betroffenen bedeutet hätten, schaden Populisten offenbar nicht - seien es Trumps sexistischer „Locker Room“-Talk oder die Querelen der AfD im Stuttgarter Landtag . . .

Wehner: Etwas bösartig könnte man sagen: Die Ratten kriechen aus den Löchern. Angesichts der Wahlerfolge trauen sich mehr Menschen, Positionen zu äußern, die vorher tabuisiert waren und auch zu recht öffentlich skandalisiert wurden. Hinzu kommt der Effekt eines Echo-Raums, in dem man sich bewegt, wo man bestärkt wird, so dass eine verzerrte Wirklichkeitswahrnehmung auftritt.

Ist die Inszenierung von Tabubrüchen ein Kernelement von Populismus?

Wehner: Die Strategie ist, die Täter zu Opfern zu machen. So operiert die AfD. Die Kandidatur um Platz drei auf der Landesliste zur Bundestagswahl des Freiburger Juristen Dubravko Mandic, der nachweislich auf seiner Facebookseite die Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir in ein Bild vom Nürnberger Reichskriegsgericht reinmanipuliert hat, ist bezeichnend und ist schlichtweg ein Skandal.

Die AfD wirft den etablierten Parteien regelmäßig Mauschelei vor. Jetzt sperrt sie die Öffentlichkeit in Baden-Württemberg von ihrem Parteitag aus. Wie passt das zusammen?

Wehner: Das mag zwar rechtlich möglich sein, politisch ist es eine nicht zu entschuldigende Fehlentscheidung. Wer bei der ­kommenden Bundestagswahl sich als ­Alternative zu den anderen Parteien den Wählern anbieten will, sollte sich dem demokratischen Wettbewerb auch stellen und die Öffentlichkeit an innerparteilichen Diskussionen teilhaben lassen. Auch ist es im Interesse der Demokratie zu erfahren, welche Personen mit welchen Überzeugungen für die AfD ins Rennen gehen werden.

Das Interview führte Oliver Stortz.