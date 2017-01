Von Hermann Neu





Stuttgart - So kennen die Deutschen ihren mutmaßlichen nächsten Bundespräsidenten: nachdenklich, souverän und auch bei Provokationen kühl und kontrolliert. „Die Freude ist groß, aber der Respekt noch größer“, beschreibt Frank-Walter Steinmeier seine Stimmungslage wenige Wochen vor der Wahl. Die Erwartungen sind hoch: Steinmeier müsse wieder ein Stück weit „die Zuversicht in die Gesellschaft bringen“, hofft etwa der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart erwartet von Steinmeier „Mut zu Vernunft und redlichem Diskurs“.

Der derart mit Vorschusslorbeeren Bedachte war in seiner politischen Karriere unter anderem schon Kanzleramtschef von Gerhard Schröder und später Kanzlerkandidat. Nun ist der gebürtige Westfale, der seit geraumer Zeit die Liste der beliebtesten deutschen Politiker anführt, schon seit fast acht Jahren Bundesaußenminister.

Am 12. Februar soll der SPD-Politiker am Zenit seiner Laufbahn von der Bundesversammlung zum Staatsoberhaupt gewählt werden. Momentan tourt Steinmeier - parallel zur Tätigkeit als Minister - durch die Republik, um sich den Delegierten für die Präsidentenwahl vorzustellen. Gestern machte er Station im Landtag in Stuttgart.

Im Publikum: Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Grüne war ebenfalls als Präsidentschaftskandidat genannt und nach der Absage diverser anderer Prominenter von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ins Spiel gebracht worden - bis CSU-Chef Horst Seehofer diese schwarz-grüne Weichenstellung durchkreuzte. So musste die Union schließlich auf den Vorschlag mit Steinmeier als Kandidat der Großen Koalition einschwenken. Und SPD-Chef Sigmar Gabriel konnte sich über seinen gelungensten Coup im Jahr 2016 freuen.

Krisen von Brexit bis Trump

„Den kennen wir ja, das ist der mit den schlechten Nachrichten in der Tagesschau“ beschreibt sich der Kandidat selbst. Und in der Tat, auch die Phase von Steinmeiers Wechsel ins Präsidentenamt fällt - wie im Grunde seine ganze Zeit als Minister - in eine krisenhafte Phase: Vom Brexit bis zum Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump - die globale Zukunft ist schwer einzuschätzen.

Auch in der Innenpolitik wachsen die Spannungen - viele wenden sich Populisten zu, sind überfordert, weil Geschwindigkeit und Komplexität der Politik zunehmen, analysiert Steinmeier. In solcher Zeit will sich der designierte Präsident als „Mutmacher“ einbringen.

„Was ist der Kitt, der eine Gesellschaft jenseits all dieser Trennlinien zusammenhält“, fragt er in die Runde. Anstöße für Gespräche will er im künftigen Amt liefern, „über soziale Grenzen hinweg“. Fliehkräfte gebe es in allen Gesellschaften Europas. Daraus wollten Populisten Kapital schlagen und ihren „Abgesang auf demokratische Institutionen“ anstimmen.

Er aber neige nicht zu Alarmismus und wolle „das Gegenteil von dem, was Populisten poltern“. Deren Geschrei habe „mit Stärke nichts zu tun“. Er werde daher „nicht einstimmen in die Klage über ein unfähiges Parteiensystem“ kündigt Steinmeier an. Die Probleme seien zwar komplexer geworden, „aber die Antworten können nicht einfacher werden“.

Ein Beispiel ist für Steinmeier das Verhältnis zur Türkei. Über den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan herrsche Empörung. Manche wollten das gegenseitige Verhältnis lieber stilllegen. Die türkische Opposition aber bitte darum, eben dieses nicht zu tun. Dialog sei „immer besser als Schweigen“. So schwierig das auch sein möge: Man müsse im Gespräch bleiben, Alternativen bieten. Er wolle daher „Gegengewicht zur Tendenz der grenzenlosen Vereinfachung sein“, umreißt Steinmeier seine Pläne.

Werte des Westens wahren

Probleme kleinreden will Steinmeier aber auch nicht. Im Verhältnis zu den USA mit dem neuen Präsidenten Donald Trump gehe es um die Wahrung des bisherigen Wertefundaments des Westens. Dieses dürfe „nicht ins Rutschen kommen“, warnt der Außenminister. Auch in der EU gehe es nach dem Austrittsbeschluss der Briten „nicht einfach um 27 minus eins“. Großbritannien werde nicht allein finanziell, sondern auch mit seinem kosmopolitischen Denken fehlen. Die von manchen als Reaktion auf den Brexit geforderte stärkere europäische Integration nennt Steinmeier „nicht realistisch“. Ebenso falsch sei aber auch Re-Nationalisierung. Drei offene Fragen nennt Steinmeier in der EU: Neben der Flüchtlingsfrage die Frage der Sicherheit und die Frage von Wirtschaft und Wachstum. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten schienen „bei uns gelöst“, je näher man jedoch der mediterranen Welt komme, desto drängender würden Probleme etwa wie die Jugendarbeitslosigkeit.

Manches aber überrascht auch den abgebrühten Politprofi: Etwa dass Fake News, gefälschte Nachrichten, politische Debatten derart stark prägen können. Etwa im Wahlkampf zur Volksabstimmung über den Ausstieg der Briten aus der EU. Dort sei „die Wahrheit auf dem Altar des Populismus geopfert“ worden. Auch im US-Wahlkampf scheine „die Wahrheit keine Kategorie mehr“ gewesen zu sein. Inzwischen sehe es ganz so aus, als sei es „eine Schande, Ahnung von etwas zu haben“.

Wenn er dann nach zwölf oder 14 Stunden Arbeit noch gute Laune habe, dann müsse er nur auf Facebook die neuesten Kommentare nachschauen. „Spätestens dann ist die schlechte Laune garantiert“, beschreibt Steinmeier seine Erfahrungen mit den digitalen Medien.

In der Runde im Foyer des Landtags verfehlt der Auftritt Steinmeiers seine Wirkung nicht. Wolfgang Drexler, Esslinger SPD-Landtagsabgeordneter und früherer Landtagsvizepräsident, ist qua Parteibuch als Unterstützer gebucht. Steinmeier habe die zentralen Aufgaben eines Bundespräsidenten dargestellt, bilanziert er. Nötig sei momentan „eine Figur, die zusammenführt, ermutigt“ und wie Steinmeier hinstehe und das politische System „auch mit seinen Schwachstellen“ verteidigt, lobt Drexler.

Auch Winfried Mack, der stellvertretende Landesvorsitzende der CDU, nennt Steinmeier sehr überzeugend. Es sei auch richtig gewesen, dass sich SPD und Union auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt hätten. Deutschland müsse schließlich auch „nach der Bundestagswahl regierungsfähig und die Parteien damit koalitionsfähig“ bleiben. Wer die EU zerstören wolle, der müsse nur „dafür sorgen, dass Le Pen in Frankreich gewinnt und Deutschland unregierbar wird“, warnt Mack.