Reutlingen - Der Städtetag Baden-Württemberg ficht für die Interessen der 186 Städte im Südwesten - nicht erst seit der Flüchtlingswelle. Die Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch war jetzt sechs Jahre lang Präsidentin des kommunalen Landesverbands.

Frau Bosch, hätten Sie gerne noch weitergemacht als Städtetagspräsidentin?

Anzeige

Bosch: Das sieht man ganz nüchtern. Man stellt sich von Anfang an auf die maximale Amtszeit von sechs Jahren ein. Wir haben im Städtetag so viele Themen, dass es gar nicht möglich ist, das Amt zu übergeben und zu sagen: Alles ist abgearbeitet. Das ist wie im Amt als Oberbürgermeister. Eine Stadt ist auch nie fertig. Stadt ist etwas Größeres als unsere Amtszeiten.

Was waren Ihre größten Erfolge?

Bosch: Als ich 2011 antrat, war ja noch eine völlig andere Landesregierung im Amt. Ich habe meine ersten Verhandlungen noch mit Ministerpräsident Stefan Mappus von der CDU geführt. Wir haben damals erreicht, dass das Land den Griff in die kommunalen Kassen zur Konsolidierung des Landeshaushalts lockert. Das war das Thema, das für mich damals als neue Präsidentin die ersten Verhandlungen geprägt hat. In der Schulpolitik ist dann - nach dem Wechsel der Landesregierung - mit der Aufnahme der Ganztagsbetreuung ins Schulgesetz eine jahrzehntealte Forderung des Städtetags zum Tragen gekommen. Da gab es bei der Vorgängerregierung noch erhebliche Vorbehalte. Auch bei der Inklusion haben wir Fortschritte erzielt, um nur ein weiteres Thema zu nennen. Auch in der Schulpolitik ist die grün-rote Landesregierung auf die Linie des Städtetags umgeschwenkt. Wir hatten uns von Anfang an für das Zwei-Säulen-Modell ausgesprochen, um die Gymnasien beizubehalten. Grün-Rot hatte sich, nachdem die Gemeinschaftsschulen politisch auf den Weg gebracht waren, am Anfang auf einen einzigen Schultyp versteift.

Sie haben ja jetzt Erfahrung. Mit welchem Typ Landesregierung verhandelt es sich denn besser: mit Schwarz-Gelb, mit Grün-Rot oder mit Grün-Schwarz?

Bosch: Mit Schwarz-Gelb damals habe ich ja nur drei Monate lang verhandelt. Die Landesregierungen haben unterschiedliche Schwerpunkte. Aber Regierungen, selbst einzelne Parteien verändern sich. Während es früher - vor meinem Amtsantritt - schwer fiel, bei der Landesregierung Verständnis für den Ausbau der Kinderbetreuung zu finden, ist das inzwischen gesellschaftlicher Konsens. Dass es uns dann 2011 gelungen ist, als Erstes mit Grün-Rot den Pakt für Familien zu schließen, hängt schon damit zusammen, dass die neue Landesregierung solchen Themen in der Familienpolitik und bei der Ganztagsbetreuung eine größere Offenheit entgegenbrachte. Sie hatten explizit Kommunalfreundlichkeit auf die Fahnen geschrieben. Daran haben wir sie dann auch immer gründlich erinnert.

Wie konfliktreich war das?

Bosch: Wenn es ums Geld geht, ist es immer konfliktreich. Aufgabe des Städtetags ist und bleibt es, Verständnis für die Besonderheiten der urbanen Situation zu wecken. Die Herausforderungen der Städte mit knappem Wohnraum und vielen Einpendlern wurden nicht immer in angemessenem Maß gewürdigt. Wohnungsmangel ist ein großes Thema. Sozialer Wohnungsbau findet jetzt wieder statt, weil es viele Flüchtlinge gibt.

Können Sie verstehen, dass Leute verärgert sind, die schon Jahre eine bezahlbare Wohnung suchen?

Bosch: Der Städtetag Baden-Württemberg fordert seit Jahren, dass das Land endlich wieder in den sozialen Wohnungsbau investiert. Aber wir sind nicht gehört worden mit unserer Forderung. Die Flüchtlinge haben jetzt in der Politik bewirkt, dass das Thema wieder auf die Agenda gekommen ist. Die neue Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat jetzt ein einheitliches Wohnraumförderprogramm aufgelegt, das eben keine gesonderten Maßnahmen für Flüchtlinge enthält. Sie setzt damit eine Forderung des Städtetags um.

Warum ist das so wichtig?

Bosch: Es wäre nicht richtig, nur bestimmte Zielgruppen ins Visier zu nehmen. Das Land hat inzwischen erkannt, dass es den sozialen Frieden gefährdet, wenn es Wohnraumförderung etwa nur für Flüchtlinge gibt. Wir brauchen Wohnraum für alle Zielgruppen. Was mich darüber hinaus umtreibt, ist die fehlende Flexibilisierung von Förderprogrammen. Wir haben in Reutlingen neun Flüchtlingsunterkünfte neu gebaut oder umgebaut und dafür 11,4 Millionen Euro aus unserem städtischen Etat ausgegeben. Wir haben keinen Cent erstattet bekommen, weil die Förderricht­linien nicht auf unsere Projekte angewandt werden können. Und dann beklagt sich der Bund, dass die Mittel nicht abgerufen werden.

Ist das nur beim Wohnungsbau so?

Bosch: Wir haben uns als Städtetag mit dem Land auch über die Finanzierung der Integrationsleistungen verständigt und die Kröte Vorwegabzug geschluckt. Mit einem Teil des Geldes soll nun das Personal für die Betreuung finanziert werden. 70 Millionen Euro stehen als Zuschuss für Personalkosten zur Verfügung. Doch der Sozialminister erwartet, dass nur ausgebildete Sozialarbeiter und Sozialpädagogen eingestellt werden. Die gibt der Arbeitsmarkt aber gar nicht her. Nehmen wir das Beispiel Reut­lingen: Wir investieren als Kommune derzeit 3,5 Millionen Euro in die Betreuung - weitestgehend noch ohne Zuschuss. Wenn Sozialminister Manfred Lucha seine Vorstellungen umsetzt, bekommen wir die Mittel für die erforderlichen Personalstellen gar nicht, oder nur teilweise.

Die Flüchtlinge sind das dominierende Thema ihrer Amtszeit. Schaffen die Kommunen das?

Bosch: Sie können es schaffen, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind. Dazu braucht es Geld - das ist notwendig für den Erhalt des sozialen Friedens. Wir müssen darauf achten, dass wir wegen der Flüchtlingsintegration nicht an anderen wichtigen Stellen die Arbeit und die öffentliche Daseinsvorsorge zurückfahren. Wir brauchen rechtliche Rahmenbedingungen mit den entsprechenden Förderrahmen. Und wir brauchen dringend ein Einwanderungsgesetz, denn viele Themen laufen jetzt fälschlicherweise über das Asylrecht. Auch beim Thema Abschiebungen läuft nicht alles optimal. Ich werde von Bürgern immer wieder gefragt, ob denn die Richtigen abgeschoben werden. Die Antwort ist nicht immer eindeutig: Man schiebt jene ab, die man greifen kann - im Zweifelsfall also solche, die einen Arbeitsplatz haben. Andere, die nicht arbeiten und stattdessen untertauchen, kann man aber nicht greifen.

Was muss sich politisch ändern?

Bosch: Es gibt Beispiele in anderen Ländern, an denen man sich orientieren kann, wie man Einwanderung so organisieren kann, dass sie den Bedürfnissen der aufnehmenden Gesellschaft gerecht wird. Dabei noch einmal zurück zu Reutlingen: Wir wachsen seit Jahren um etwa 1000 Einwohner pro Jahr - und das ist nicht dem Flüchtlingszuzug geschuldet. Gleichzeitig sehen wir, dass wir im gleichen Zeitraum 4000 neue Arbeitsplätze dazugewonnen haben und die Arbeitslosenquote auf einen absoluten Tiefstand sank. Das heißt, die Zuwanderung erfolgte in den Arbeitsmarkt. Und es zeigt, dass die Zuwanderung deshalb erfolgt ist, weil der Arbeitsmarkt das hergibt. Viele Zuwanderer sind der EU-Freizügigkeit zuzurechnen. Dreh- und Angelpunkt bei der Integration ist für mich der Zugang zum Arbeitsmarkt.

Was braucht es dafür?

Bosch: Bis wir die Menschen etwa für das Handwerk qualifiziert haben, wird es noch Jahre dauern. Der größte Schlüssel ist der Spracherwerb. Ich bedauere sehr, dass die staatlichen Sprachkurse erst greifen, wenn für Flüchtlinge eine Bleibeberechtigung absehbar ist. Das müsste viel früher beginnen. Als Wirtschaftsnation mit Exportorientierung würden wir auch dann noch davon profitieren, wenn die Leute ein paar Brocken Deutsch gelernt haben, wenn sie wieder zurückgehen. Das erfordert aber viele Lehrkräfte. Und auch die gibt es nicht in ausreichender Zahl.

Das Interview führte Brigitte Gisel.

Barbara Bosch

Barbara Bosch (58, parteilos) wurde 2003 zur Reutlinger Oberbürgermeisterin gewählt. Seit 2011 ist sie Präsidentin des baden-württembergischen Städtetags. Zu ihrem Nachfolger soll heute in Stuttgart der Freiburger OB Dieter Salomon (Grüne) gewählt werden. Foto: dpa