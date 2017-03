Von Hermann Neu





Stuttgart - In Baden-Württemberg soll die Landesverwaltung vom Jahr 2022 an flächendeckend mit elek­tronischen Akten arbeiten. Bisher gelte die Regel, dass Bürger zum Amt kommen müssten, wenn sie sich beispielsweise ummelden wollen. Künftig komme „das Amt zum Bürger“, kündigte Innenminister Thomas Strobl (CDU) an.

„Wir verbannen die Papierakte in den Keller“, sagte der Minister gestern in Stuttgart. Was bei der Kommunikation per E-Mail längst Alltag sei, müsse auch in der Landesverwaltung zum Standard werden. Für Digital-Muffel oder für Menschen, die mit den elektronischen Medien nicht klarkommen, besteht allerdings kein Grund zur Panik. Es werde „auch für sehr lange Zeit“ noch Ämter geben, zu denen man persönlich gehen kann, beruhigte der Innenminister.

Anzeige

Strobl, der in der Regierung auch für den Bereich Digitalisierung zuständig ist, kündigte die Einführung der E-Akte als ressortübergreifendes Projekt unter Federführung seines Hauses an. Für 2017 sind elf Stellen für das Projektteam veranschlagt, vorgesehen ist eine Verpflichtungsermächtigung über 32 Millionen Euro. Das Vergabeverfahren soll im Juni starten, im April 2018 soll die Entwicklung einer speziell auf die Landesverwaltung zugeschnittenen Software folgen. Ende 2018 soll in einzelnen Pilotbehörden die Einführung folgen. Von 2019 sollen die Behörden schrittweise mit der E-Akte ausgestattet werden, 2020 soll flächendeckend umgestellt sein. Dann sollten alle Mitarbeiter des Landes jederzeit und ortsunabhängig auf Dokumente zugreifen können. Damit werde der Kontakt zwischen Bürgern und Verwaltung vereinfacht.

Laut Strobl soll die E-Akte genauso sicher wie Papierakten sein. Deshalb bringe die Landesregierung eine Verwaltungsvorschrift zur Informationssicherheit auf den Weg, die alle IT-Prozesse standardisiert für alle Landeseinrichtungen regele. Für das Informationssicherheitsmanagement sind 29 Stellen vorgesehen und etatisiert.

Die Opposition äußert Kritik: Für AfD-Fraktionsvize Rüdiger Klos klingt es „beinahe wie eine Drohung“, wenn Strobl ankündigt, in Zukunft komme „das Amt zum Bürger nach Hause ins Wohnzimmer“. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sprach von „ollen Kamellen, die zum größten Teil schon in der letzten Legislatur auf den Weg gebracht wurden“. Grün-Schwarz komme bei der Digitalisierung nicht in die Puschen. Timm Kern (FDP) erklärte, der Entschluss zur Einführung der E-Akte hätte „schon zu einem viel früheren Zeitpunkt geschehen müssen“.