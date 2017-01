Von Oliver Schmale





Stuttgart - Stefan Mappus (CDU) kehrt zurück ins Stuttgarter Staatsministerium. Natürlich nicht als Ministerpräsident, sondern als Ölgemälde in die Ahnengalerie. „Noch in diesem Jahr“, hofft er. Der Maler für das Bild sei bestimmt. Die nun unter seinem Nachfolger Winfried Kretschmann (Grünen) verwaltete Staatskanzlei müsse die Vergabe des Auftrags noch genehmigen.

Den Namen des Malers will Mappus beim „Neujahrsding“ der Jungen Union noch nicht verraten. Er sei aber renommiert. Sobald das Staatsministerium grünes Licht gegeben hat, steht die erste große Sitzung an. Das Bild wird eher klassisch sein. Und dann nicht für Überraschungen bei der Präsentation sorgen wie vor einem Jahr, als das Bild seines Vorgängers Günther Oettinger (CDU) der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. „Es wird kein Einschussloch haben“, so der heutige IT-Manager Mappus.

Auffällig bei Oettinger ist das gemalte Einschussloch links oben im Bild. Er hatte das Gemälde „Tatort Baden-Württemberg“ genannt. Mappus hatte Oettinger abgelöst, als dieser nach Brüssel wechselte. Doch seine Amtszeit als Ministerpräsident wurde nach nur gut einem Jahr jäh beendet. Es waren der erbitterte Kampf um Stuttgart 21, sein Alleingang beim Kauf der Anteile am Energiekonzern EnBW und zuletzt der Schwenk in der Atompolitik, die die Wahl von Nachfolger Kretschmann beförderten.

Beim Neujahrsempfang der JU geht Mappus nur am Rande auf die Politik seines Nachfolgers ein. So merkt er an, dass infolge des schlechten Abschneidens bei einer Schulstudie nun „Reparaturpolitik“ betrieben werde und er den Kompromiss zum Länderfinanzausgleich nicht mitgetragen hätte. Der Deal, mehr Geld vom Bund gegen Abgabe von Kompetenzen, habe ihn überrascht. Er hoffe, dass das nicht Schule mache. Indirekt fordert er von Grün-Schwarz mehr Aktivitäten, um die Digitalisierung im Land voranzutreiben. Es sei nicht damit getan, in möglichst viele Gehwege Glasfaserkabel zu verlegen. „Ich hoffe, dass die Reise in das Silicon Valley dazu führt, dass man nicht nur bei der Lufthansa für Umsatz sorgt, sondern die entsprechenden Folgen hat.“

Mappus sorgt sich um die Siegchancen der Union bei der Bundestagswahl im September. Er fordert ein schnelles Ende des Streits mit der CSU, um eine jährliche Obergrenze zur Flüchtlingsaufnahme in Deutschland „Ich verstehe ihn juristisch nicht. Ich verstehe ihn moralisch nicht. Und ich halte ihn für politisch falsch.“ Je nachdem, wie das Ganze im Sommer laufe, könne er der Union in vielerlei Hinsicht noch in gewisser Weise teuer zu stehen kommen. Dass das Asylrecht nicht kontingentierbar sei, sei unstrittig. Artikel 16 im Grundgesetz, der politisch Verfolgten ein Asylrecht zuspricht, vertrage keine Obergrenze. Dass man jährlich 50 000 bis 60 000 Menschen helfe, dafür stehe schon das C im Parteinamen der CDU. Und diese Zahl von Asylbewerbern könne für ein Land wie Deutschland kein Problem darstellen. „Aber es müsste eigentlich auch unstrittig sein, dass Zuwanderung schon deshalb nicht grenzenlos passieren kann, weil die Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft begrenzt ist“, sagt Mappus. Das sei in allen anderen großen Industriestaaten unstrittig. CSU-Chef Horst Seehofer fordert eine feste Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen von 200 000 Menschen pro Jahr. Das lehnt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ab.

Der Neujahrsempfang mit über 100 zumeist jungen Besuchern aus der JU ist so etwas wie ein Klassentreffen aus der Mappus-Ära gewesen. Die einstige JU-Vorsitzende Edith Grupp ist ebenso anwesend, wie sonst der ein oder andere engere Vertraute aus der damaligen Zeit. „Dirk Notheis wäre auch gerne gekommen. Dann wäre das Klassentreffen komplett gewesen“, scherzt Mappus. Doch dieser sei gerade beruflich in China unterwegs. Notheis, einst bei der Investmentbank Morgan Stanley tätig, hatte im Herbst 2010 das umstrittene Geschäft zum Rückkauf der EnBW-Anteile eingefädelt. Das Verfassungsgericht im Land stufte das Geschäft später als verfassungswidrig ein, da es am Landtag vorbei abgeschlossen wurde.

Mappus selber werden immer wieder Ambitionen zur Rückkehr in die Politik nachgesagt. Mit gezielten Auftritten und Äußerungen schürt der Ex-Ministerpräsident die Spekulationen über ein politisches Comeback. „Bei mir ist nichts ausgeschlossen“, kokettiert er und fügt geschickt hinzu, er gehe davon aus, dass er „demnächst nicht in der Politik“ sei. Die nächste Landtagswahl ist erst im Jahr 2021. Sein Ölbildnis findet aber zuvor den Platz in der Ahnengalerie. Das ist sicher.