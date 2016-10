Stuttgart - Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, fordert Unterstützung für Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im Streit um eine bessere Lehrerversorgung.

Kultusministerin Susanne Eisenmann hat mit der Ankündigung, zentrale Vorhaben wie den Ausbau von Inklusion und Ganztagsschulen zu stoppen, für einen Paukenschlag gesorgt. Alle Zeichen deuten auf einen Machtkampf um zusätzliche Ressourcen, die Eisenmann innerhalb der Koalitionsfraktionen nicht durchsetzen konnte. Was vermuten Sie hinter dem Vorstoß der Ministerin?

Moritz: Die Ministerin konnte sich offensichtlich in der Koalition nicht durchsetzen und sucht jetzt Unterstützung in der Öffentlichkeit. Diese Unterstützung braucht sie, weil die Finanzministerin und der Koalitionsausschuss die Sanierung des Landeshaushalts für wichtiger betrachten als die Investitionen in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen.

Die Aussetzung der Inklusion sowie der Stopp des weiteren Ausbaus von Ganztagsschulen verstoßen gegen das Schulgesetz. Wie will die GEW dagegen vorgehen?

Moritz: Für die Umsetzung der Inklusion gibt es tatsächlich einen Rechtsanspruch. Diesen können Eltern durchsetzen. Sie werden sich das allerdings gut überlegen, wenn die Ausstattung mit Personal in der Inklusion so unbefriedigend bleibt wie sie derzeit ist. Die GEW wird bei beiden Regierungsfraktionen einen deutlichen und raschen Stellenausbau einfordern. Denn das gemeinsame Lernen aller ­Schülerinnen und Schüler ist nicht nur vom Gesetzgeber gefordert, sondern auch pädagogisch sinnvoll - wenn die Bedingungen stimmen. Bei den Ganztagsschulen sieht es anders aus. Wir haben bisher nur ein Gesetz für Ganztag an Grundschulen. Dort stehen alle Genehmigungen unter Finanzierungsvorbehalt. Also: Genehmigt wird, solange das Geld reicht. Im Koalitionsvertrag ist der Ganztag für weiterführende Schulen angekündigt. Dafür muss erst die gesetzliche Grundlage geschaffen werden und dort muss dann von der Koalition auch geregelt werden, wie viele Stunden die Schulen bekommen. Die Mehrheit der Eltern und auch wir wollen den Ausbau der Ganztagsschulen. Sie können zum Beispiel die Belastung in den G8-Gymnasien und Realschulen senken und vor allem einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit durch bessere Fördermöglichkeiten schaffen.

Die Grünen argumentieren, auch Eisenmann müsse Prioritäten setzen und innerhalb ihres Hauses umschichten. Sehen Sie dafür realistische Möglichkeiten?

Moritz: Nein, die sehe ich nicht und dieses Argument ärgert mich auch. An vielen Schulen führt jede Kürzung von Stunden zum Ausfall von Pflichtunterricht. Die Unterrichtsversorgung hat sich verschlechtert, weil Stellen gestrichen werden auf der Grundlage veralteter niedrigerer Schülerzahlen. Baden-Württemberg ist noch lange nicht in der Lage, allen Kindern und Jugendlichen unter den Flüchtlingen Unterricht zu sichern. Was ein solches Sparen unser Land kostet, wenn die jungen Menschen erwachsen sind, kann sich jeder ausmalen.

In den Beratungen über den Kultusetat hat die CDU die Erhöhung des Klassenteilers in Gemeinschaftsschulen vorgeschlagen, die Grünen haben dies blockiert. Wäre das nicht zumindest zum Teil ein Ausweg aus der Misere?

Moritz: Ich befürchte, dass Ministerin Eisenmann mit der CDU-Fraktion in dieser Auseinandersetzung bewusst die Schwächung der Gemeinschaftsschulen versucht und deshalb die Erhöhung des Klassenteilers ins Spiel bringt. Das geht gar nicht. Hier müssen die Grünen hart bleiben. Die Gemeinschaftsschulen sind im Aufbau, setzen flächendeckend Inklusion um und beraten Schüler in aufwendigen Leistungsbeurteilungen. Eigentlich bräuchten sie einen Klassenteiler von 25 statt 28.

Grüne und CDU haben den ersten massiven Streit. An der finanziellen Situation wird sich auch mit Blick auf die Doppelhaushalte nach 2017 nicht viel ändern, weil der Anteil der Personalkosten hoch bleiben wird. Ist somit ein Dauerkonflikt um die Schulpolitik programmiert?

Moritz: Ja, das sehe ich so. Große Sorgen macht mir dabei, wie sehr dies der Attraktivität und dem Ansehen der Lehrerinnen und Lehrer schadet. Wer studiert denn Lehramt, wenn völlig unklar ist, ob Regierungen bereit sind, in Bildung zu investieren und auf der anderen Seite die Arbeitsbedingungen an den Schulen immer schwieriger werden?

Ministerpräsident Kretschmann hat für Dienstag den Koalitionsausschuss einberufen. Was erwarten Sie von dem Treffen?

Moritz: Ich hoffe, dass die Koalitionspartner ohne diesen unnützen Streit in der Öffentlichkeit sachlich die Situation besprechen und den Stellenbedarf des Kultusministeriums akzeptieren.

Die Fragen stellte Hermann Neu.