Stuttgart - Die allseits erwartete heftige Auseinandersetzung ist nicht ausgeblieben: In sonst seltener Einmütigkeit wollen Grüne, CDU, SPD und FDP im Landesparlament es der momentan in zwei Teile zerlegten AfD nicht durchgehen lassen, aus der Spaltung auch noch politisch Kapital zu schlagen. Daher wird es den von der AfD und ihrem Ableger Alternative für Baden-Württemberg (ABW) beantragten Untersuchungsausschuss des Landtags zum Thema Linksextremismus zumindest vorerst nicht geben. Zunächst muss sich laut Mehrheitsbeschluss der für Rechtsfragen zuständige Ständige Ausschuss des Parlaments mit dem Antrag befassen. Eventuell landet die ganze Sache auch noch vor Gericht.

Möglich wurde der Antrag der Rechtspopulisten durch einen Passus im bisherigen Untersuchungsausschuss-Gesetz. Nach der Novellierung im Jahr 1993 durch die damalige CDU/SPD-Koalition können zwei Fraktionen einen Ausschuss durchsetzen, auch wenn sie das weiter geforderte Quorum von 25 Prozent der Abgeordneten nicht erreichen.

Umgehende Gesetzesänderung

Ziel der damaligen Reform war, angesichts der übermächtigen Großen Koalition Minderheitenrechte zu stärken. Nach ihrer Spaltung im Sommer würden AfD und ABW davon profitieren, obwohl die AfD in der Wahl am 13. März nur 15,1 Prozent erreicht hatte. Gleichzeitig läuft jedoch der Prozess der Wiedervereinigung beider Gruppierungen - auf Bundeschef Jörg Meuthen als abermaligen Fraktionschef hat man sich schon geeinigt. Nach einer gestern umgehend vom Parlament beschlossenen Gesetzesän­derung ist jedoch für die Zukunft vorgesorgt: Zwei Fraktionen können weiterhin ein Untersuchungsgremium durchsetzen - aber nur, wenn sie zwei verschiedene Parteien vertreten.

Schon die Begründung des Antrags auf Einsetzung des Ausschusses durch die AfD-Abgeordnete Christina Baum sorgt gestern im Parlament in der ersten Sitzung nach der Sommerpause für Aufsehen: „Linksextreme genießen Narrenfreiheit“, erklärt die auch innerhalb der AfD weit am rechten Rand verortete Abgeordnete. Gewaltexzesse würden als Bagatelldelikte behandelt. Immer wieder gebe es Anschläge auf AfD-Politiker. „Wollen Sie warten bis es den ersten Toten gibt?“, fragt die Parlamentarierin aus dem Wahlkreis Main-Tauber.

Dies kommt nicht nur dem Grünen Ulrich Sckerl vor wie ein „Ausflug nach Absurdistan“. Der Innenexperte betont: „Wir haben Ihre Possen und ihre Vorführaktionen satt“. Die AfD betreibe nur „Ablenkung vom Rechtsextremismus“. Sckerl verweist auf den Grundgedanken der Stärkung von Oppositionsrechten, der 1993 nach der Formierung der Großen Koalition dazu geführt hatte, dass zwei Fraktionen gemeinsam einen Untersuchungsausschuss durchsetzen können. Dabei sei aber immer klar gewesen, dass es sich „um zwei Fraktionen unterschiedlicher Parteien handeln muss“, bekräftigt Sckerl wie nach ihm weitere Redner. Auch Nicole Razavi (CDU) schenkt der AfD in der Debatte nichts und wirft ihr „niederträchtige Spiele“ vor. Tatsächlich gehe es darum, „den Landtag und parlamentarische Regeln vorzuführen“. Was die AfD „in ihren beiden Fragmenten“ präsentiere, sei bemerkenswert. „Erst schlagen, dann vertragen“ und dabei noch als Chance mitzunehmen, den Untersuchungsausschuss einzusetzen - das sei reine Taktik und ein durchsichtiger Winkelzug. In Wahrheit aber gehe es um den Ausschuss „als Trophäe“. Dies würden die anderen Fraktionen im Landtag nicht zulassen.

Zudem gibt es laut Razavi konkrete rechtliche Bedenken, weil sich ein Untersuchungsausschuss auf abgeschlossenes Regierungshandeln beziehen müsse. An Meuthen appelliert Razavi, dieser solle die „Verrohung in den eigenen Reihen stoppen“.

Goll: Antragsrecht „erschlichen“

Sascha Binder (SPD) betont, die Behörden hätten den Linksextremismus schon längst intensiv beobachtet, es habe „keine AfD gebraucht, um das Phänomen zu behandeln“. Auch Binder wirft der AfD vor, sie missbrauche die Rechte der Opposition und des Parlamentarismus. Für den FDP-Abgeordneten Ulrich Goll hat sich die AfD das Antragsrecht auf einen Ausschuss „erschlichen“. Der frühere Justizminister zieht auch die Entscheidung der Landtagsverwaltung in Zweifel, auf der Basis von Gutachten nach der Spaltung zwei Fraktionen der Rechtspopulisten anzuerkennen. Dass Abgeordnete einer Partei eine Fraktion bilden, ist für Goll „selbstverständlich ungeschriebener Bestandteil der Rechtsordnung“.